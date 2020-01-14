Пенсионерка оспорила понятие «врачебная тайна» в Контитуционном суде

Решение Конституционного Суда России может стать поводом для возбуждения тысяч уголовных дел о врачебных ошибках.

Поводом стала история пенсионерки из Кировской области, чей муж, как уверена женщина, умер из-за неправильного лечения. Чтобы подтвердить свои подозрения, вдова попыталась изучить с юристами его историю болезни. Но ей отказали, сославшись на врачебную тайну.

И вот дело выиграно: Конституционный суд постановил, что в подобных трагических случаях право граждан знать правду важнее медицинских правил. Дмитрий Акимов выслушал доводы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин не исключил ужесточения наказания за врачебные ошибки.