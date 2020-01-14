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  4. Пенсионерка оспорила понятие «врачебная тайна» в Контитуционном суде

Пенсионерка оспорила понятие «врачебная тайна» в Контитуционном суде

, 4:24 Эфирная новость 27

Теперь решение высшей судебной инстанции может стать поводом для возбуждения тысяч уголовных дел о врачебных ошибках.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Jiri Hubatka, 5-tv.ru

Решение Конституционного Суда России может стать поводом для возбуждения тысяч уголовных дел о врачебных ошибках.

Поводом стала история пенсионерки из Кировской области, чей муж, как уверена женщина, умер из-за неправильного лечения. Чтобы подтвердить свои подозрения, вдова попыталась изучить с юристами его историю болезни. Но ей отказали, сославшись на врачебную тайну.

И вот дело выиграно: Конституционный суд постановил, что в подобных трагических случаях право граждан знать правду важнее медицинских правил. Дмитрий Акимов выслушал доводы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин не исключил ужесточения наказания за врачебные ошибки.

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