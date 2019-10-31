Владимир Путин не исключил ужесточения наказания за врачебные ошибки

Президент РФ встретился с редставителями общественности Калининградской области в Светлогорске.
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Президент РФ Владимир Путин не исключил, что, несмотря на наличие ряда контрольных механизмов, возможно ужесточить наказания для медиков, которые допускают ошибки при назначении инвалидности. Так российский лидер прокомментировал ситуацию с медобслуживанием на встрече с представителями общественности Калининградской области в Светлогорске.
«Наказание за недобросовестное исполнение своих обязанностей может быть в соответствии с действующим законом и сейчас применено. Этим правом располагает Росздравнадзор, и <…> в системе ОМС такая система должна быть создана, — сказал президент. — Здесь министр (глава Минздрава Вероника Скворцова) присутствует и вице-премьер, курирующий эту сферу [Татьяна Голикова], прошу вас на этот счет еще раз подумать. Если, действительно, нужно усиливать это наказание, то, конечно, я не буду возражать. Пускай они сделают мне такое предложение».
При этом Путин обратил внимание на психологический способ, который зачастую используется среди юристов.
«Важно не ужесточение, а важно, чтобы это наказание было неизбежным, тогда и не нужно будет ужесточать. Мне кажется, вот над этим мы должны работать», — сказал российский лидер
Ранее 5-tv.ru передавал, что количество врачей сократилось в большинстве регионов России.