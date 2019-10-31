Владимир Путин не исключил ужесточения наказания за врачебные ошибки

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что, несмотря на наличие ряда контрольных механизмов, возможно ужесточить наказания для медиков, которые допускают ошибки при назначении инвалидности. Так российский лидер прокомментировал ситуацию с медобслуживанием на встрече с представителями общественности Калининградской области в Светлогорске.

« Наказание за недобросовестное исполнение своих обязанностей может быть в соответствии с действующим законом и сейчас применено. Этим правом располагает Росздравнадзор, и <…> в системе ОМС такая система должна быть создана, — сказал президент. — Здесь министр (глава Минздрава Вероника Скворцова) присутствует и вице-премьер, курирующий эту сферу [Татьяна Голикова], прошу вас на этот счет еще раз подумать. Если, действительно, нужно усиливать это наказание, то, конечно, я не буду возражать. Пускай они сделают мне такое предложение».

При этом Путин обратил внимание на психологический способ, который зачастую используется среди юристов.

«Важно не ужесточение, а важно, чтобы это наказание было неизбежным, тогда и не нужно будет ужесточать. Мне кажется, вот над этим мы должны работать », — сказал российский лидер

Ранее 5-tv.ru передавал, что количество врачей сократилось в большинстве регионов России.