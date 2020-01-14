Пользователи прощаются с Windows 7: Microsoft прекратил техническую поддержку ОС

Миллионы пользователей Интернета по всему миру с сегодняшнего дня остались без защиты от вирусов и интернет-мошенников.

Microsoft официально прекращает техническую поддержку операционной системы Windows 7. И теперь, если на компьютере не установлен мощный антивирус, все личные данные могут оказаться в руках злоумышленников.

По словам разработчиков, «семерка» создавалась больше десяти лет назад и уже не в состоянии противостоять современным киберугрозам. К тому же она не совместима со многими новейшими технологиями, к примеру, с биометрической идентификацией.

Теперь Microsoft сосредоточится на совершенствовании Windows 10.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на всех телефонах, работающих на базе Windows Phone с 31 декабря 2019 года.