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Пользователи прощаются с Windows 7: Microsoft прекратил техническую поддержку ОС

, 8:21 Эфирная новость 14

По словам разработчиков, «семерка» создавалась больше десяти лет назад и уже не в состоянии противостоять современным киберугрозам.

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Фото, видео: ТАСС/imago stock&people, 5-tv.ru

Миллионы пользователей Интернета по всему миру с сегодняшнего дня остались без защиты от вирусов и интернет-мошенников.

Microsoft официально прекращает техническую поддержку операционной системы Windows 7. И теперь, если на компьютере не установлен мощный антивирус, все личные данные могут оказаться в руках злоумышленников.

По словам разработчиков, «семерка» создавалась больше десяти лет назад и уже не в состоянии противостоять современным киберугрозам. К тому же она не совместима со многими новейшими технологиями, к примеру, с биометрической идентификацией.

Теперь Microsoft сосредоточится на совершенствовании Windows 10.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на всех телефонах, работающих на базе Windows Phone с 31 декабря 2019 года.

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