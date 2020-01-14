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В «Барселоне» сменился главный тренер

, 8:44 | Валентин Черников 47

На смену Эрнесто Вальверде пришел недавний наставник «Реал Бетис» Кике Сетьен.

Фото: globallookpress.com /Maria Jose Segovia

«Барселона» сменила главного тренера. Место Эрнесто Вальверде на этом посту занял Энрике (Кике) Сетьен. Об этом представители клуба официально сообщили в ночь на вторник.

Вальверде занимал должность с мая 2017 года и оставил ее за полгода до завершения контракта. За время его руководства команда дважды победила в чемпионате Испании, а также в Кубке и Суперкубке страны. Сегодня после 19 туров национального чемпионата каталонцы возглавляют турнирную таблицу. Специалиста уволили после поражения «Барселоны» в полуфинале Суперкубка Испании против мадридского «Атлетико».

Испанский футболист и наставник Кике Сетьен тренировал «Расинг», «Логроньос», «Лас-Пальмас», а в последние два года работал с клубом «Реал Бетис». Главное достижение 61-летнего спортсмена — шестое место с «Бетисом» в сезоне 2017/18 и выход в плей-офф Лиги Европы в прошлом году. Сетьен подписал контракт с «Барселоной» до мая 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Барселона» расторгла контракт с главным тренером Вальверде.

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