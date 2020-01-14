  1. Пятый канал
  4. Конституционный суд РФ защитил права молодых специалистов на селе

Конституционный суд РФ защитил права молодых специалистов на селе

, 17:17 Эфирная новость 16

В деле о возврате выплаченной субсидии на строительство жилья КС встал на сторону обратившейся с жалобой жительницы Ростовской области, работающей в сельской больнице.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Дмитрий Феоктистов, 5-tv.ru

Конституционный суд встал на защиту прав молодых специалистов на селе. Там рассматривали жалобу жительницы Ростовской области Марины Алисовой. Как работник сельской больницы, она по федеральной программе получила социальную выплату на строительство дома. Оформить жилье ей надо было в течение года и пяти месяцев. Но подвел подрядчик — он не выполнил свою работу в срок, а потом скрылся с деньгами.

Местная администрация и суды потребовали вернуть выплаченную субсидию. Конституционный суд счел, что отсутствие регистрации права собственности не может быть основанием для возврата выплаты, поскольку означает сугубо формальный подход и противоречит Конституции России. Дело заявительницы должно быть пересмотрено.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пенсионерка оспорила понятие «врачебная тайна» в Конституционном суде.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
61.41
0.46 68.42
0.60
Могут видеть будущее: ТОП-3 знака зодиака с превосходной интуицией

Последние новости

17:50
В социальной сети «Вконтакте» произошел массовый сбой
17:47
Сестре Ольги Бузовой пришлось закрыть салон красоты из-за ненадежных партнеров
17:41
Певец Влад Топалов перенес две операции с начала года
17:29
Путин поручил Счетной палате контроль над исполнением национальных проектов
17:17
Конституционный суд РФ защитил права молодых специалистов на селе
17:11
В королевской семье опасаются повторения истории принцессы Дианы с Меган и Гарри

Сейчас читают

Андрей Разин поздравил Алексея Глызина с днем рождения архивным фото
Могут видеть будущее: ТОП-3 знака зодиака с превосходной интуицией
Гороскоп на 14 января: Солнце в знаке Козерога побуждает на риск

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]