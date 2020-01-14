Конституционный суд РФ защитил права молодых специалистов на селе

Конституционный суд встал на защиту прав молодых специалистов на селе. Там рассматривали жалобу жительницы Ростовской области Марины Алисовой. Как работник сельской больницы, она по федеральной программе получила социальную выплату на строительство дома. Оформить жилье ей надо было в течение года и пяти месяцев. Но подвел подрядчик — он не выполнил свою работу в срок, а потом скрылся с деньгами.

Местная администрация и суды потребовали вернуть выплаченную субсидию. Конституционный суд счел, что отсутствие регистрации права собственности не может быть основанием для возврата выплаты, поскольку означает сугубо формальный подход и противоречит Конституции России. Дело заявительницы должно быть пересмотрено.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пенсионерка оспорила понятие «врачебная тайна» в Конституционном суде.