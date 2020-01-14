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В Германии прошла масштабная антитеррористическая операция

, 21:13 | Алиса Маркова 26

Главная прокуратура Берлина сообщила, что сразу в нескольких федеральных землях страны прошли рейды «против исламистского подполья».

Фото: imago images/Rüdiger Wölk, 5-tv.ru

В Германии сегодня прошла масштабная спецоперация с участием сотен силовиков. В результате были задержаны предполагаемые экстремисты. Все они, как пишет местная пресса — выходцы из Северного Кавказа в возрасте от 23 до 28 лет. При них обнаружено холодное оружие, а в смартфонах нашли фотографии немецких торговых центров и синагог. Именно эти объекты, по версии следствия, боевики планировали взорвать. Так ли это — сейчас выясняют спецслужбы. Мужчин допрашивают, а полиция ищет возможных сообщников радикалов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что вербовщик террористической организации задержан в Хабаровском крае.

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