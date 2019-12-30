Пропагандист и вербовщик террористической организации задержан в Хабаровском крае. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.

По данным ведомства, задержанным является 45-летний местный житель. Через мессенджеры он общался с членом международной террористической организации, после чего сам вступил в нее.

«В задачи мужчины входили пропаганда деятельности террористических организаций, публичные призывы к осуществлению противоправной деятельности, оправдание терроризма и вербовка», — говорится в сообщении ФСБ.

Отмечается, что для своей деятельности задержанный по указанию своих «кураторов» начал выкладывать в свободном доступе на различных страницах в социальных сетях видеоролики, в которых были призывы оказывать ресурсное обеспечение и финансовую поддержку незаконным вооруженным формированиям, а также лично участвовать в их деятельности.

По данному факту были возбуждены два уголовных дела. Первое по статье об участии в террористической организации — за это задержанному грозит до 20 лет лишения свободы, и второе — по статье о публичных призывах к террористической деятельности через интернет — за это предусмотрено тюремное заключение на срок до семи лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники.