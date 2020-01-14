Следственный комитет проверит обледеневшее общежитие в Иркутске

Иркутские следователи проводят проверку общежития, где семьи с детьми живут в невыносимых условиях. Здание уже давно в аварийном состоянии, там регулярно отключают то воду, то свет. А после коммунальной аварии дом и вовсе превратился в огромный айсберг. В подвале прорвало трубу с кипятком, и стены заледенели. Окна — там, где стекла еще остались — покрылись льдом, с потолка начали свисать сосульки. На первом этаже вместо пола — каток.

Общежитие раньше принадлежало местному военному училищу, в 2015-м его передали в собственность города. Земля при этом осталась за Министерством обороны. Получается, что зданием не занимался никто. Следователи выяснят, почему десяток семей до сих пор не расселен.

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