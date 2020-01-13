Более 250 жителей Забайкалья обратились за получением дальневосточной ипотеки

Более 250 жителей Забайкальского края обратились за получением дальневосточной ипотеки. Благодаря введенной по решению президента РФ Владимира Путина программе «Дальневосточная ипотека под 2% годовых», молодые семьи, а также участники программы «Дальневосточный гектар» могут улучшить свои жилищные условия.

В числе первых заемщиков оказались Максим и Наталья Алексеевы, которые ждут пополнения в семье. Приобретенная ими двухкомнатная квартира в настоящий момент еще находится в стадии строительства. Ближе к концу 2020 года будущие родители планирует заселиться в просторное жилье.

«Сейчас у нас однокомнатная квартира, для двоих места достаточно, но так как мы ждем пополнения, решили взять ипотеку. Примерно в августе–сентябре, подали заявку в банк, нам была одобрена ипотека под 9,3%. Потом узнали, что планируется программа для дальневосточников под два процента и решили пока отложить приобретение жилья. Когда программа начала действовать, мы сходили на ярмарку застройщика, где присутствовали банки, подали заявку, и нам одобрили дальневосточную ипотеку», — рассказала Наталья Алексеева.

Жители Забайкалья активно интересуются и принимают участие в программе «Дальневосточная ипотека под 2% годовых». Прием заявок и консультации по вопросам кредитования 13 января проходят в Чите в офисах многофункционального центра.

«Данная ипотека введена по решению президента России на Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года во Владивостоке. Сегодня уже почти 250 забайкальцев обратились за ее получением, что показывает нам их заинтересованность в федеральной программе. Есть и первые счастливцы, которым одобрена выдача ипотеки, 15 человек уже получают средства и приобретают жилье», — сказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

По словам главы региона, средний размер выданных кредитов составляет три миллиона рублей. В рамках ипотечной программы дальневосточные молодые семьи могут получить до шести миллионов рублей на срок до 20 лет под 2% годовых. Кредит выдается на приобретение жилья в городских новостройках или на вторичном рынке в сельской местности.

«Дальневосточная ипотека под 2% годовых» предоставляется на территории Забайкальского края с 15 декабря 2019 года. Заемщиками могут стать молодые семьи, возраст супругов в которых составляет до 35 лет включительно, и неполные семьи с детьми, а также участники программы «дальневосточный гектар» без ограничений по возрасту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин рассказал о демографической поддержке семей в Зауралье и на Дальнем Востоке.