  1. Пятый канал
  4. «Будет кровь»: Бойцы прогнозируют исход боя Макгрегора с Серроне

«Будет кровь»: Бойцы прогнозируют исход боя Макгрегора с Серроне

, 23:14 | Светлана Александрова 25

Встречу называют «эпичной» и «легендарной» задолго до ее начала.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Красильников Станислав, Instagram @cowboycerrone, @diegonightmaresanchezufc, @johnnywalkerufc

До поединка ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора с американцем Дональдом Серроне остается всего несколько дней. Бой состоится 19 января в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 246. Увидеть его можно будет в реальном времени на РЕН ТВ.

В ожидании встречи, которую уже сейчас называют «легендарной», бойцы строят прогнозы на исход поединка. «Эпичного боя» ожидает от Макгрегора с Серроне член зала славы UFC американский боец Диего Санчез. С Серроне, известным под кличкой Ковбой, он недавно тренировался и прекрасно представляет, в какой он форме.

«Ковбой очень силен, очень умен, у него есть чем удивить. Так что сейчас главная загадка — в какой форме будет Конор. Уверен, будет кровь, будут нокдауны», — говорит Санчез.

Бразилец Джони Уокер однозначно болеет за Макгрогора, но не склонен преуменьшать достоинства его визави.

«Конор Макгрегор — сумасшедший, но мне нравится его стиль борьбы. Я болею за него, но Серроне тоже крутой парень. Он здоровый, сильный и высокий. Я надеюсь, что победит Макгрегор, но если бой будет больше двух раундов, то больше шансов у Серроне», — полагает Уокер.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Коннор Макгрегор оправдал свое поражение в поединке с Хабибом Нурмагомедовым чрезмерным увлечением спиртным накануне встречи.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
61.41
0.46 68.42
0.60
Астрологи рассказали, от чего умирают представители разных знаков зодиака

Последние новости

0:01
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 15 января
23:42
Юлия Ковальчук показала редкий семейный кадр
23:28
Момент мощного взрыва на нефтехимическом заводе в Каталонии попал на видео
23:14
«Будет кровь»: Бойцы прогнозируют исход боя Макгрегора с Серроне
23:00
Ракетный удар нанесен по военной базе с американцами около Багдада
22:48
Сексуальная Анастасия Стоцкая примерила капроновые гольфы в пустой ванной

Сейчас читают

Астрологи рассказали, от чего умирают представители разных знаков зодиака
Могут видеть будущее: ТОП-3 знака зодиака с превосходной интуицией
«Чудо какое-то»: Пугачева показала, как ее дочь исполняет мамину песню

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]