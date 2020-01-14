«Будет кровь»: Бойцы прогнозируют исход боя Макгрегора с Серроне

До поединка ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора с американцем Дональдом Серроне остается всего несколько дней. Бой состоится 19 января в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 246. Увидеть его можно будет в реальном времени на РЕН ТВ.

В ожидании встречи, которую уже сейчас называют «легендарной», бойцы строят прогнозы на исход поединка. «Эпичного боя» ожидает от Макгрегора с Серроне член зала славы UFC американский боец Диего Санчез. С Серроне, известным под кличкой Ковбой, он недавно тренировался и прекрасно представляет, в какой он форме.

«Ковбой очень силен, очень умен, у него есть чем удивить. Так что сейчас главная загадка — в какой форме будет Конор. Уверен, будет кровь, будут нокдауны», — говорит Санчез.

Бразилец Джони Уокер однозначно болеет за Макгрогора, но не склонен преуменьшать достоинства его визави.

«Конор Макгрегор — сумасшедший, но мне нравится его стиль борьбы. Я болею за него, но Серроне тоже крутой парень. Он здоровый, сильный и высокий. Я надеюсь, что победит Макгрегор, но если бой будет больше двух раундов, то больше шансов у Серроне», — полагает Уокер.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Коннор Макгрегор оправдал свое поражение в поединке с Хабибом Нурмагомедовым чрезмерным увлечением спиртным накануне встречи.