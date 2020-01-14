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Конор Макгрегор заявил, что пьянствовал перед боем с Хабибом Нурмагомедовым

, 15:46 | Валентин Черников 26

Ирландец надеется на повторную встречу и уверен, что на трезвую голову легко победит чемпиона.

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Фото, видео: ТАСС / Станислав Красильников

Причину поражения в поединке с Хабибом Нурмагомедовым объяснил Конор Макгрегор. РЕН ТВ пишет, что по словам бойца смешанных единоборств, он проиграл потому, что накануне перед встречей на ринге пил спиртное.

На определенном этапе карьеры ирландец испытывал проблемы с алкоголем. Во время подготовки к бою он употреблял виски и отправлялся в спортзал отеля, где в полупьяном состоянии устраивал спарринги.

Спортсмен уверяет, что отныне намерен действовать иначе. Сейчас он усиленно готовится к бою с Дональдом Серроне, который состоится 19 января, и надеется на повторную встречу с Хабибом. Ирландец заявляет, что на трезвую голову легко одолеет действующего чемпиона.

Поединок, который пройдет 19 января, будет транслировать в прямом эфире телеканал РЕН ТВ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Макгрегор жаждет реванша с Нурмагомедовым в Москве.

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