Правительство Каталонии заверило в безопасности воздуха после взрыва на заводе

В сети появились кадры момента взрыва на нефтехимическом заводе в испанской Таррагоне. ЧП произошло накануне вечером.

Яркую вспышку и облако ядовитого дыма жители заметили за десятки километров. Власти Каталонии сообщают об одном погибшем и шестерых пострадавших. Еще один человек числится пропавшим без вести. После взрыва на заводе начался крупный пожар. Спасатели до сих пор ликвидируют его последствия. Жителей ближайших населенных пунктов призвали не открывать двери и окна, и не выходить на улицу.

«Мы с самого начала следили за взрывом, который произошел на этом заводе. Больше всего мы беспокоились о риске загрязнения воздуха химикатами. Проверить токсичность было нашей главной целью. Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что людям ничего не грозит», — заявил председатель правительства Каталонии Ким Торра.

По данным местных СМИ химический завод принадлежит крупнейшему в Испании производителю оксида этилена. Эксперты полагают, что выброс этого газа и мог спровоцировать взрыв. В районе происшествия прервано движение поездов и закрыты некоторые автомобильные дороги.