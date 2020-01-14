Момент мощного взрыва на нефтехимическом заводе в Каталонии попал на видео

Момент мощного взрыва на нефтехимическом заводе IQOXE в Каталонии попал на видео. На кадрах с камеры видеонаблюдения в испанской провинции Таррагона видно, как небо озаряет яркая вспышка. Через несколько секунд изображение «вибрирует» от дошедшей до места съемки взрывной волны.
Многочисленные очевидцы произошедшего выкладывают в сеть видео сильного пожара, последовавшего после ЧП на предприятии.
По сообщениям испанских СМИ, в результате происшествия пострадали по меньшей мере шесть человек. Один погиб.
Власти рекомендовали жителям близлежащих населенных пунктов без особой надобности не открывать окна и двери, а также не покидать свои дома до особых распоряжений.
На месте взрыва работают все оперативные службы. Причины ЧП выясняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи начали проверку после ЧП на заводе под Белгородом.