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  4. «Как еловыми ветками…»: Максим Виторган тонко потроллил Егора Крида

«Как еловыми ветками…»: Максим Виторган тонко потроллил Егора Крида

, 7:11 | Василий Заика Фото 43

Актер опубликовал в сети своеобразный ответ на строчки из песни исполнителя.

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Фото, видео: Instagram @mvitorgan

Актер и режиссер Максим Виторган на своей странице в Instagram в разделе сторис выложил пост, в котором процитировал несколько строк из композиции Егора Крида «Голубые глаза».

«Чувства сменились на злость

Потом равнодушие, трудно дышать

Ты плюс я, равно удушье…», — привел в публикации фрагмент текста Максим Виторган.

Instagram @mvitorgan

Чуть ниже артист разместил уже собственное изречение, в котором, судя по смыслу, подверг «лирику» Егора Крида тонкому троллингу.

«Истинную глубину не прикрыть легкими ритмами, как еловыми ветками не прикрыть океан…», — написал Максим Виторган.

Какой смысл вкладывал артист в момент написания этих строк, реагируя на текст исполнителя, остается только догадываться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виторган и Нинидзе встретили 1 января в заснеженной деревне. Возлюбленные от души повеселились на камеру в частном доме.

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