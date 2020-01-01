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Виторган и Нинидзе встретили 1 января в заснеженной деревне

, 16:10 | Валентин Черников Видео 159

Возлюбленные от души повеселились на камеру в частном доме.

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Фото, видео: Instagram @ninosha13, @mvitorgan

Видео о совместной встрече Нового года выложила в Instagram Нино Нинидзе. Вместе с Максимом Виторганом она отпраздновала 1 января в заснеженной деревне. Возлюбленные не уточнили, насколько удалились от бесснежной Москвы. Но тем спокойнее сделалось их путешествие.

На одном из фрагментов ролика можно увидеть внутренне убранство частного дома, в котором актеры отмечали событие. В кадре просторный зал, украшенная елка и горящие на комоде свечи. В этом антураже девушка позирует перед избранником, махая рукой будто крылом, а потом налетая на камеру как пикирующая птица.

Instagram @ninosha13

В другом фрагменте Максим тоже изобразил движения руками под смех Нинидзе и песню про Новый год в собственном исполнении. Как раз в этот момент у Нино заклинило камеру. Оператор не смогла ее повернуть. Этим сбоем и воспользовался актер для короткого выступления. Как видно, пара осталась довольна своим уединением, повеселилась и насладилась домашним уютом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виторган в объятиях Нинидзе вспомнил о печальных событиях прошлого Нового года. 1 января 2019-го актер встречал в одиночестве.

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