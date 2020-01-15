С какими проблемами столкнутся российские банки из-за Windows 7

Архитектор технологического центра Microsoft в России Иван Будылин рассказал газете «КоммерсантЪ» о том, чем обернется для финансовых организаций работа на Windows 7 без поддержки. По нормативным документам, использующий старую операционную систему банк нарушает принятые Центральным Банком РФ правила.

«Де-юре это означает, что банки обязаны оперативно перейти на Windows 10, так как работа без техподдержки противоречит требованиям информбезопасности», — отметил специалист.

Использование необновляемой Windows 7 без технической поддержки автоматически нарушает положение Банка России № 382-П, где говорится о том, что кредитные учреждения могут работать только с сертифицированным программным обеспечением.

Обновление на новые операционные системы — сложный и затратный процесс, требующий времени на модернизацию. Некоторые финансовые организации заключили с Microsoft соглашение о платной поддержке старой ОС. Но предлагаемый метод лишь помогает банку продолжать работу во время процесса обновления, а не избавляет от необходимости перехода.

По оценке бизнес-консультанта Cisco, примерно каждый пятый компьютер в российских банках работает на Windows 7. Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский оценил обновление для 20% использующихся в финансовой отрасли машин в сумму не менее 15 миллиардов рублей.

Как сообщал 5-tv.ru, Microsoft прекратил техническую поддержку Windows 7 14 января. Разработчики утверждают, что эта операционная система уже не может противостоять современным кибератакам.