«Приглашаем всех на нашу свадьбу»: жена Прилучного собралась «под венец»

Отношения актерской пары Павла Прилучного и Агаты Муцениеце не перестают обсуждаться в прессе. Знаменитостям приписывают конфликты в семье, а самому Павлу — романы с коллегами по цеху. Подозрения часто падают на бывшую супругу Константина Богомолова Дарью Мороз.

Жена Прилучного старается не реагировать на эти слухи, но в последние время она в своем видеоблоге на YouTube-канале «Прилучные будни» высмеивает подобные высказывания журналистов. В прошлом выпуске актриса попросила прокомментировать мужа предполагаемый роман с Дарьей Мороз. В ответ последовало короткое «да», после чего Павел закончил разговор.

В новом ролике Агата решила поставить точку в этих домыслах и предстала в кадре вместе с самой «разлучницей». Актриса записала обращение во время поездки в столицу Англии.

«Мы с Дашей хотим сделать признание. Она рассталась со своим мужем давно, я тоже недавно, и мы вместе проводим каникулы в Лондоне. Я хочу поменять фамилию», — заявила она.

Скриншот с YouTube @ПРИЛУЧНЫЕ БУДНИ

После этого девушки поцеловались и продолжили диалог.

«Следующие статьи должны быть такими: „Агата с непроизносимой фамилией подтвердила роман с Дарьей Мороз и взяла ее фамилию“», — шутливо высказалась Дарья.

«Агата Мороз! Приглашаем всех на нашу свадьбу», — резюмировала Муцениеце.

После этого Дарья отметила, что Павел Прилучный потерял свой шанс, а Агата извинилась за шутку перед супругом.

Скриншот с YouTube @ПРИЛУЧНЫЕ БУДНИ

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Муцениеце показала подросшую дочку от Прилучного.