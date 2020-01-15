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Ученые объяснили, чем полезен флирт на работе

, 15:31 | Ниса Мурзанаева Видео 483

Оказалось, что легкие заигрывания во время трудового процесса не обязательно следует сразу же приравнивать к харрасменту.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Reporters

Ученые утверждают, что флирт на работе может быть полезен. Результаты исследования по данной теме опубликованы в Organizational Behavior and Human Decision Processes.

Специалисты из Америки, Австралии, Канады, Нидерландов провели масштабный опрос, в котором приняли участие несколько сотен человек. Исследователей интересовали истории из личной жизни, мнение людей о легком флирте, их отношение к ненавязчивому заигрыванию со стороны коллег на работе и подобное.

Оказалось, что флирт на рабочем месте не обязательно нужно сразу приравнивать к харрасменту. По данным ученых, он, наоборот, может создать в коллективе здоровую атмосферу. Легкие заигрывания могут повысить самооценку сотрудников, понизить у них уровень стресса и разрядить обстановку в случае конфликтов.

Однако специалисты подчеркивают, что речь идет исключительно о ненавязчивых формах такого общения. Флирт ни в коем случае не должен нарушать личные границы и доставлять неудобства адресату.

Возможно, исследование группы ученых о флирте было опубликовано в ответ на действия некоторых компаний, борющихся с харрасментом. Там сотрудникам могут запретить ездить в одном такси и смотреть друг на друга дольше пяти секунд, пишет МК.RU.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дженнифер Лопес едва не стала жертвой харассмента в самом начале карьеры.

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