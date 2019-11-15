Дженнифер Лопес обвинила режиссера в домогательствах

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес обвинила одного из режиссеров в домогательствах. Будущая знаменитость едва не стала жертвой харассмента в самом начале своей карьеры, сообщает The Hollywood Reporter.

В начале 90-х годов Джей Ло буквально хваталась за любую работу, чтобы прийти к своей цели. Однажды, во время кастинга на роль в фильме, один из режиссеров потребовал от девушки показать ему обнаженную грудь и этот инцидент закончился скандалом на площадке.

«Я выросла в не самом лучшем районе — Бронксе. Там ты быстро учишься не давать себя в обиду. Когда режиссер потребовал снять топ и показать обнаженную грудь, я резко отказала: «Мы не на съемочной площадке. Будет съемка, я сниму топ, как написано в сценарии. Но сейчас я этого делать не стану», — вспоминает Дженнифер Лопес.

Знаменитость уверена, что «просьбу» члена съемочной группы необходимо рассматривать именно как домогательство. По ее мнению, мужчина намеревался использовать служебное положения для того, чтобы увидеть девушку голой. Джей Ло до сих пор испытывает гордость за то, что смогла поставить на место зарвавшегося режиссера.

«Я сама удивилась, как резко мне удалось его осадить, несмотря на то, что я очень испугалась. Но, очевидно, что другая на моем месте могла бы растеряться от неожиданности. Это чудовищная и очень унизительная ситуация, которая застает тебя врасплох», — сказала Дженнифер Лопес.

Стоит отметить, что певица на протяжении многих лет является активным борцом за права женщин, в адрес которых совершаются домогательства и проявляется дискриминация.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шикарные ноги Дженнифер Лопес восхитили подписчиков в сети.