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Служба частных судебных приставов появится в России

, 17:33 Эфирная новость 17

В Минфине утверждают, что новая структура позволит эффективнее оптимизировать расходы федерального бюджета и в целом улучшит систему принудительного исполнения.

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Фото, видео: ТАСС / Владимир Гердо, 5-tv.ru

В России появится институт частных судебных приставов. Идею его создания поддержал Минфин. В ведомстве утверждают, что новая структура позволит эффективнее оптимизировать расходы федерального бюджета и в целом улучшит систему принудительного исполнения.

Подобные частные службы сейчас есть — это коллекторские агентства и частный сыск, которые разыскивают имущество должника или его самого без привлечения госведомств. Но они не способны повысить результативность в условиях текущего уровня финансирования.

Новую структуру адаптировать к работе будут поэтапно. Для начала частные судебные приставы займутся взысканием долгов c юридических лиц.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что суррогатная мать умершего в приюте малыша задолжала по кредитам.

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