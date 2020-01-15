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  4. Суррогатная мать умершего в приюте малыша задолжала по кредитам

Суррогатная мать умершего в приюте малыша задолжала по кредитам

, 15:01 | Валентин Черников Видео 25

Вскрылись новые подробности шокирующей истории вокруг импровизированного домашнего центра для младенцев в Подмосковье.

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Фото, видео: YAY\TASS

Родительница умершего в подмосковном Одинцове младенца имела долги по кредитам. Об этом сообщают источники 5-tv.ru. Как стало известно ранее, появившийся на свет в декабре мальчик скончался в домашнем приюте для детей суррогатных матерей. Об этом полиции сообщила работавшая там няня.

Всего на квартире содержались четверо грудных малышей. Троих новорожденных перевезли в детскую городскую больницу. Следователи установят обстоятельства трагедии и оценят законность сделок с детьми организации-попечителя. Возбуждены уголовные дела о незаконной торговле людьми и причинении смерти ребенку по неосторожности.

5-tv.ru

Как уточняют источники, мальчик получил родовую травму, у него развивалась кефалогематома — кровоизлияние между костями черепа и надкостницей. Визуально травма выглядит как припухлость на голове. Сообщается, что этот диагноз врачи сразу объявили родительнице малыша. Мать уверяли, что это не смертельная и довольно распространенная травма. Тем не менее она написала отказ от ребенка в пользу организации, которая проводила программы суррогатного материнства.

По имеющейся информации, у женщины была и материальная причина для отказа от сына. Уроженка Чувашии накопила долги по квартплате и кредитам на сумму 130 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что младенец умер во время домашних родов в Петербурге.

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