Светлана Ходченкова показала, как выглядит без макияжа

Российская актриса Светлана Ходченкова обладает не только непревзойденным актерским талантом, но и естественной красотой. Артистке уже 37 лет, но она поражает нежными и утонченными чертами лица. Недавно она выложила в Instagram новый снимок, на котором показала себя без макияжа.

На портретном снимке Ходченкова отказалась от фильтров и фотошопа. На фото, вероятно, Светлана только вышла из моря — волосы ее еще мокрые и свободно завиваются в небрежные локоны.

Instagram @svetlana_khodchenkova

Поклонники восхитились, как спустя годы актрисе удалось сохранить свою натуральную красоту, не прибегая к помощи пластических хирургов. Фотография вызвала множество одобрительных откликов у верных почитателей в личном Instagram-аккаунте артистки.

«Мило вышло»;

«Естественная красота»;

«Сразу вспомнился фильм „Благословите женщину“»;

«Неземная»;

«Какая Вы красивая, обожаю», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ходченкова на шесте поразила Боярскую.