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Светлана Ходченкова показала, как выглядит без макияжа

, 20:19 | Алиса Старжевская Фото 57

Актриса выложила в личный блог фотографию с отдыха.

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Фото, видео: Instagram @svetlana_khodchenkova

Российская актриса Светлана Ходченкова обладает не только непревзойденным актерским талантом, но и естественной красотой. Артистке уже 37 лет, но она поражает нежными и утонченными чертами лица. Недавно она выложила в Instagram новый снимок, на котором показала себя без макияжа.

На портретном снимке Ходченкова отказалась от фильтров и фотошопа. На фото, вероятно, Светлана только вышла из моря — волосы ее еще мокрые и свободно завиваются в небрежные локоны.

Instagram @svetlana_khodchenkova

Поклонники восхитились, как спустя годы актрисе удалось сохранить свою натуральную красоту, не прибегая к помощи пластических хирургов. Фотография вызвала множество одобрительных откликов у верных почитателей в личном Instagram-аккаунте артистки.

«Мило вышло»;

«Естественная красота»;

«Сразу вспомнился фильм „Благословите женщину“»;

«Неземная»;

«Какая Вы красивая, обожаю», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ходченкова на шесте поразила Боярскую.

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