«Почему нет смайлика с отвалившейся челюстью»: Ходченкова на шесте поразила Боярскую

Фото Светланы Ходченкой в тренировочном зале на шесте в считанные часы завоевало популярность среди подписчиков в Instagram. Среди отметивших отличную форму и пластику актрисы оказались и ее коллеги по цеху. В частности, демонстрацию одного из элементов стрип-дэнс прокомментировала Елизавета Боярская.

«Почему нет смайлика с отвалившейся челюстью?» — задалась вопросом супруга актера Максима Матвеева.

«Ого!» — отозвался Сергей Безруков.

«Огонь!» — оценила увиденное актриса Юлия Пересильд.

Instagram @svetlana_khodchenkova

Помимо них соблазнительный снимок отметили смайликами такие знаменитости, как Виктория Исакова, Сергей Бурунов, Анна Цуканова-Котт, Юлия Топольницкая и другие.

Как известно, стрип-пластикой Ходченкова увлекается не менее десяти лет. Несмотря на сложность выполнения элементов, подобно представленному на фото, актриса считает это занятие отдыхом, отличным способом сбросить вес и отрицательную энергию.

Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники изумились шпагату Светланы Ходченковой.