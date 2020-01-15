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Нелли Кобзон хочет взыскать с бизнесмена 25 миллионов долларов

, 14:53 | Мия Субботина 47

Бизнесмен Вагиф Пейсахов неоднократно брал деньги в долг у народного артиста и проиграл их в карты.

Фото: ТАСС / Сергей Петров

Вдова народного артиста России Иосифа Кобзона Нелли написала заявление в Арбитражный суд Москвы с требованием признать банкротом бизнесмена Вагифа Пейсахова, сообщает РИА Новости. Он осужден за мошенничество в особо крупном размере.

В ходе расследования дела стало известно, что Пейсахов неоднократно брал у Кобзона деньги взаймы на развитие бизнеса. В какой-то момент предприниматель перестал возвращать долг и сообщил артисту, что все занятые деньги он проиграл в покер. В общей сумме получилось 25 миллионов долларов.

Тогда исполнитель обратился в полицию, по факту случившегося было возбуждено дело о мошенничестве. Следователи установили, что бизнесмен изначально не собирался возвращать долги и обманывал певца.

Сейчас Пейсахов отбывает наказание в колонии общего режима. Еще в 2016 году он был осужден на шесть лет. Суд также удовлетворил гражданский иск певца на сумму долга.

Иосиф Кобзон скончался в августе 2018 года на 81-м году жизни после продолжительной болезни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как живет семья Кобзона спустя полтора года после его смерти.

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