Нелли Кобзон хочет взыскать с бизнесмена 25 миллионов долларов

Вдова народного артиста России Иосифа Кобзона Нелли написала заявление в Арбитражный суд Москвы с требованием признать банкротом бизнесмена Вагифа Пейсахова, сообщает РИА Новости. Он осужден за мошенничество в особо крупном размере.

В ходе расследования дела стало известно, что Пейсахов неоднократно брал у Кобзона деньги взаймы на развитие бизнеса. В какой-то момент предприниматель перестал возвращать долг и сообщил артисту, что все занятые деньги он проиграл в покер. В общей сумме получилось 25 миллионов долларов.

Тогда исполнитель обратился в полицию, по факту случившегося было возбуждено дело о мошенничестве. Следователи установили, что бизнесмен изначально не собирался возвращать долги и обманывал певца.

Сейчас Пейсахов отбывает наказание в колонии общего режима. Еще в 2016 году он был осужден на шесть лет. Суд также удовлетворил гражданский иск певца на сумму долга.

Иосиф Кобзон скончался в августе 2018 года на 81-м году жизни после продолжительной болезни.

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