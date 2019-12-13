Как живет семья Кобзона спустя полтора года после его смерти?

Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нелли отмечает 13 декабря день рождение. Женщина, прожившая в браке с известным артистом целых 47 лет, продолжает заботиться о семье — детях и внуках. Как живет сегодня семья известного артиста, сообщает Teleprogramma.pro.

Знакомство юной ленинградки Нелли Дризиной и эстрадного певца оказалось совсем случайным. Девушка встретилась с будущим мужем, когда отправилась в Москву в гости к маминой подруге. Там Иосиф пригласил девушку в театр, где произвел на нее впечатление: пару встречала сама руководитель «Современника» Галина Волчек.

После встречи в столице певец отправился в Ленинград делать предложение Нелли, но указал ей три условия. Первое, что желал Кобзон это, чтобы будущая жена любила свекровь больше, чем его. Вторым условием артиста была просьба оставаться по возможности мягкой и доброй в супружеской жизни и третье — не становиться певицей или актрисой. Она честно выполнила все условия супруга.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Нелли подарила мужу сына Андрея и дочь Наталью. Первенца отправили учиться в музыкальное учебное заведение в Голливуде, однако мужчина сменил направление и сейчас занимается бизнесом. У Андрея трое детей в двух браках.

Младшая дочь Иосифа и Нелли вышла замуж за гражданина Австралии Юрия Раппопорта и родила ему четверых детей. Сейчас они всей семьей живут в Лондоне. В итоге у Иосифа Кобзона семь внуков, хотя сам он признавался, что у него их десять. Он подразумевал также опекаемых им двух дочерей первой жены сына, рожденных ею во втором браке, и внука своей сестры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Донбассе установили памятный бюст Иосифу Кобзону.