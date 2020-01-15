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Герцоги Кембриджские нанесли свой первый официальный визит в 2020 году

, 22:10 | Алиса Старжевская Фото 67

Кейт Миддлтон и принц Уильям провели целый день в «шерстяной столице мира».

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Фото, видео: Instagram @kensingtonroyal

Герцог и герцогиня Кембриджские с первым официальным визитом посетили продовольственную столицу Пакистана — город Брэдфорд. В рамках поездки Кейт и Уильям узнали от брэдфордской молодежи об особенностях жизни в «шерстяной столице мира». Об этом сообщили авторы официального аккаунта Кенсингтонского дворца в Instagram.

Представители британской короны поговорили с местными работодателями, которые помогают молодому поколению трудоустроиться. После этого герцог и герцогиня встретили толпы людей, собравшихся на Столетней площади.

Instagram @kensingtonroyal

Завершился визит королевской семьи в британской сети ресторанов азиатской кухни My Lahore — это место пара захотела посетить еще несколько месяцев назад, сразу после завершения своего королевского тура по Пакистану в 2019 году. Кейт по традиции надела любимое утепленное темно-зеленое пальто и классическое платье в клетку с крупным бантом на шее. Образ был дополнен черными замшевыми туфлями на устойчивом каблуке.

Принц Уильям вместе с супругой попробовали свои силы в приготовлении молочного коктейля с манго, которым они угостили посетителей кафе. В непринужденной обстановке герцоги Кембриджские побеседовали с представительницами благотворительной организации Curry Circle — мусульманскими женщинами, которые в ресторане My Lahore готовят еду для нуждающихся.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кейт Миддлтон встретилась с предполагаемой любовницей принца Уильяма.

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