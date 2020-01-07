Кейт Миддлтон встретилась с предполагаемой любовницей принца Уильяма

Конфликт между 37-летней Кейт Миддлтон и некогда ее подругой 35-летеней Роуз Ханбери разгорелся якобы из-за любовной связи между принцем Уильямом и маркизой Холмондлейской.

Ходили слухи, что внук королевы Елизаветы II часто наведывается к подруге жены, а та, не скрывая радости, флиртует с принцем. И вот спустя три года соперницы столкнулись лицом к лицу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингемене, пишет Daily Mail.

Во время неожиданной встречи, передает издание, Миддлтон держалась уверенно и чинно прошла под руку с супругом мимо бывшей приятельницы. Кейт как никогда чувствовала себя комфортно, чего не скажешь о Ханбери — она в свою очередь выглядела зажатой, скованной и постоянно озиралась. Напряжение маркизы Холмондлейской заметили папарацци.

Дружба между Кейт Миддлтон и Роуз Ханбери завязалась в 2016 году — особняк Холмондлейских в Хаутон-Холле находится в пяти километрах по соседству с домом герцогини и принца в Норфолке.

После конфликта, который предположительно произошел между бывшими приятельницами, внук Елизаветы II пытался примирить их, но герцогиня Кембриджская была непреклонна — несмотря на высокий социальный статус Холмондлейских, Миддлтон пожелала, чтобы муж исключил пару из круга близких людей.

Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники заподозрили Кейт Миддлтон в злоупотреблении ботоксом.