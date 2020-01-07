  1. Пятый канал
  4. Кейт Миддлтон встретилась с предполагаемой любовницей принца Уильяма

Кейт Миддлтон встретилась с предполагаемой любовницей принца Уильяма

, 9:27 | Алиса Старжевская 189

Герцогиня Кембриджская неожиданно столкнулась на мероприятии с бывшей подругой спустя два года после прекращения общения.

Фото: www.globallookpress.com / Pool / I-Images

Конфликт между 37-летней Кейт Миддлтон и некогда ее подругой 35-летеней Роуз Ханбери разгорелся якобы из-за любовной связи между принцем Уильямом и маркизой Холмондлейской.

Ходили слухи, что внук королевы Елизаветы II часто наведывается к подруге жены, а та, не скрывая радости, флиртует с принцем. И вот спустя три года соперницы столкнулись лицом к лицу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингемене, пишет Daily Mail.

Во время неожиданной встречи, передает издание, Миддлтон держалась уверенно и чинно прошла под руку с супругом мимо бывшей приятельницы. Кейт как никогда чувствовала себя комфортно, чего не скажешь о Ханбери — она в свою очередь выглядела зажатой, скованной и постоянно озиралась. Напряжение маркизы Холмондлейской заметили папарацци.

Дружба между Кейт Миддлтон и Роуз Ханбери завязалась в 2016 году — особняк Холмондлейских в Хаутон-Холле находится в пяти километрах по соседству с домом герцогини и принца в Норфолке.

После конфликта, который предположительно произошел между бывшими приятельницами, внук Елизаветы II пытался примирить их, но герцогиня Кембриджская была непреклонна — несмотря на высокий социальный статус Холмондлейских, Миддлтон пожелала, чтобы муж исключил пару из круга близких людей.

Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники заподозрили Кейт Миддлтон в злоупотреблении ботоксом.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.91
-0.12 69.38
0.04
ТОП-5 пар по знаку зодиака, чьи отношения обречены

Последние новости

9:55
Четыре человека погибли при пожаре в бытовках в Московской области
9:45
Путин поздравил православных христиан с Рождеством
9:33
В чем подозревают постпреда Свердловской области
9:27
Кейт Миддлтон встретилась с предполагаемой любовницей принца Уильяма
9:06
Гражданам Украины усложнят въезд в Евросоюз
8:53
Серябкина позирует в меховом бюстгальтере на заснеженном склоне — фото

Сейчас читают

ТОП-5 пар по знаку зодиака, чьи отношения обречены
Гороскоп на 7 января: Растущая Луна сулит успех в финансовых вопросах
Астрологи назвали идеальную совместимость имен для крепкого брака

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]