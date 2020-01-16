Брат 17-летней внучки Ельцина опроверг ее свадьбу с Федором Смоловым

Борис Ельцин-младший, брат 17-летней внучки первого президента РФ Марии Юмашевой, опроверг новости о ее свадьбе с 29-летним футболистом Федором Смоловым.

Ельцин-младший заявил, что семья первого российского лидера ничего не знает о предстоящем бракосочетании. Торжество он назвал вымышленным, пишет Starhit.

Новости о романе Смолова и Юмашевой появились после того, как их заметили обнимающимися на острове Сент-Барт. Позже в сети появилась информация, что они встречаются уже несколько месяцев. Затем стали появляться сообщения об их скорой свадьбе.

Прокомментировать достоверность скорого бракосочетания между Смоловым и 17-летней внучкой Ельцина 5-tv.ru попросил РR-агента футболиста. Она, в частности, сказала, что пара вместе была в отпуске.