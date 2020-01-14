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РR-агент Смолова прокомментировала слухи о его свадьбе с 17-летней внучкой Ельцина

, 11:46 | Ниса Мурзанаева Эксклюзивное интервью 1 417

По данным инсайдеров, футболист и Мария Юмашева собираются провести торжество на Карибских островах уже в 2020 году.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко

В сети появились слухи о возможной свадьбе футболиста «Локомотива» Федора Смолова и 17-летней внучки Бориса Ельцина Марии Юмашевой. РR-агент спортсмена прокомментировала информацию о предстоящем торжестве.

«Я первый раз слышу об этом. Нет, не могу подтвердить. Думаю, это всего лишь предположение. Я бы знала. Такой информации у меня нет. Фотографию Федор выставил, в отпуске они были вместе. Про свадьбу я впервые слышу!» — заявила представитель звезды российского спорта.

Сообщалось, что 29-летний Федор Смолов и Мария Юмашева сыграют свадьбу совсем скоро — как только девушке исполнится 18 лет. По данным инсайдеров, торжество состоится на одном из фешенебельных курортов на Карибских островах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лена Миро жестко высказалась о романе Федора Смолова и внучки Бориса Ельцина.

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