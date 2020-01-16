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Тепло в январе, морозы в феврале: синоптики предрекли очередные погодные аномалии

, 11:26 Эфирная новость 176

Во второй половине зимы похолодание ожидается на всей территории России.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Peter Schatz, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4174

Российские регионы продолжают ставить новые температурные рекорды. В Петербурге среда оказалась самой теплой за последние 45 лет. Удивляются и специалисты НАСА — прошлый год стал самым теплым за все 140 лет наблюдений. Эксперты считают это одной из причин стихийных бедствий.

Так, в Пакистане проливные дожди и снегопады вызвали массовые оползни и лавины. Число жертв уже перевалило за сотню человек. В одном из штатов закрыты все дороги, спасатели добираются туда на вертолетах.

В снежном плену оказались и жители одной из канадских провинций. В Ванкувере только за ночь выпало 15 сантиметров осадков. Температура опустилась до минус 20, а порывы ветра достигают 30 метров в секунду. В школах и вузах отменили занятия. Задержаны десятки авиарейсов.

Тем временем в некоторых регионах России в феврале температура также будет отличаться от нормы, местами ожидаются морозы до минус 50 градусов. Привычное похолодание ожидает и уральские регионы, однако для некоторых из них февраль станет более теплым.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что очередной температурный рекорд побит в Петербурге. Столбик термометра 15 января поднялся до 5,6 градуса выше нуля.

Тема:
Погода 4174
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