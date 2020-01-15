Небывало теплая зима: Очередной температурный рекорд побит в Петербурге

Погода в Санкт-Петербурге продолжает удивлять. В Северной столице побит температурный рекорд 1975 года. 15 января столбик термометра поднялся до 5,6 градуса тепла, что на 0,1 градуса выше, чем 45 лет назад. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, за зимний период в Петербурге может быть побит не один рекорд прошлых лет.

«Точное значение сегодняшнего достижения мы узнаем после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров. При этом температура продолжает расти, и мы следим, не будет ли побит и абсолютный максимум января, составляющий плюс 8,7 градусов, зафиксированный в 2007 году», — написал метеоролог.

Ранее температурный рекорд в Северной столице был побит 18 января. В этот день воздух прогрелся 6,8 градуса, что на 0,4 деления выше, чем 63 года назад.

Причиной необыкновенно теплой зимы в России, по мнению синоптиков, является атлантический циклон.

Ранее 5-tv.ru сообщал о погоде в центральной части России в январе.