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«Безобразие»: Машков возмутился, что «Дылда» не стала номинантом на «Оскар»

, 11:08 | Мия Субботина 101

Актер недоумевает, почему кинокартину «прокатили».

Фото: Instagram @tot_mashkov

Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков прокомментировал отсутствие картины режиссера Кантемира Балагова «Дылда» в списке номинантов на премию «Оскар», сообщает РИА Новости. Актер назвал этот факт «безобразием».

«Я не знаю, почему они ее „прокатили“. Безобразие. Просто безобразие», — сказал артист.

Фильм «Дылда» в декабре вошел в шорт-лист «Оскара», однако в итоговый список картина не попала. Члены киноакадемии в категорию «Лучший фильм на иностранном языке» включили «Паразитов» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо, «Боль и славу» испанского мэтра Педро Альмодовара, польскую картину «Тело Христово» Яна Комаса, «Отверженных» француза Ладжа Ли и «Страну меда» постановщиков из Северной Македонии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Стивен Кинг ответил на обвинения премии «Оскар» в расизме и сексизме.

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