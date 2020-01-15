Стивен Кинг ответил на обвинения премии «Оскар» в расизме и сексизме

Американская киноакадемия 13 января объявила номинантов на «Оскар». После этого премию обвинили в сексизме за то, что среди выдвинутых на награду режиссеров нет женщин, а также в расизме, поскольку среди претендентов есть только один темнокожий актер.

Знаменитый писатель и член Академии киноискусств Стивен Кинг высказал собственное мнение по поводу шумихи вокруг кинопремии. Он заявил, что при выдвижении номинантов на «Оскар» руководствуется соображениями качества, а не многообразия, пишет The Guardian.

«Я никогда не стал бы учитывать многообразие в вопросах искусства. Только качество. Мне кажется, было бы неправильным поступать иначе», — отметил писатель в микроблоге.

Twitter @StephenKing

Большинство пользователей социальной сети не одобрили слова звезды. По их мнению, писатель утверждает, что качество и многообразие — взаимоисключающие критерии. В частности, с критикой в адрес Кинга выступили голливудский режиссер Ава Дюверней и писательница Роксанна Гэй.

«Когда просыпаешься, медитируешь, делаешь растяжку, тянешься к телефону, чтобы узнать, что произошло в мире, и видишь настолько отсталый и невежественный пост в Twitter того, кем восхищаешься, что хочется вернуться обратно в постель», — заявила Ава.

Twitter @ava

Позже Кинг попытался прояснить свои слова, отметив, что выступает за справедливость.

«Невозможно получить награду, выбывая из игры», — добавил писатель.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что объявление номинантов на премию «Оскар» обернулось расовым и гендерным скандалом.