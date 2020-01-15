  1. Пятый канал
  4. Стивен Кинг ответил на обвинения премии «Оскар» в расизме и сексизме

Стивен Кинг ответил на обвинения премии «Оскар» в расизме и сексизме

, 19:24 | Мия Субботина Фото 35

Писателя раскритиковали за пост в соцсети о том, что он не готов учитывать расовое и половое разнообразие, когда дело касается искусства.

Фото: Zuma\TASS

Американская киноакадемия 13 января объявила номинантов на «Оскар». После этого премию обвинили в сексизме за то, что среди выдвинутых на награду режиссеров нет женщин, а также в расизме, поскольку среди претендентов есть только один темнокожий актер.

Знаменитый писатель и член Академии киноискусств Стивен Кинг высказал собственное мнение по поводу шумихи вокруг кинопремии. Он заявил, что при выдвижении номинантов на «Оскар» руководствуется соображениями качества, а не многообразия, пишет The Guardian.

«Я никогда не стал бы учитывать многообразие в вопросах искусства. Только качество. Мне кажется, было бы неправильным поступать иначе», — отметил писатель в микроблоге.

Twitter @StephenKing

Большинство пользователей социальной сети не одобрили слова звезды. По их мнению, писатель утверждает, что качество и многообразие — взаимоисключающие критерии. В частности, с критикой в адрес Кинга выступили голливудский режиссер Ава Дюверней и писательница Роксанна Гэй.

«Когда просыпаешься, медитируешь, делаешь растяжку, тянешься к телефону, чтобы узнать, что произошло в мире, и видишь настолько отсталый и невежественный пост в Twitter того, кем восхищаешься, что хочется вернуться обратно в постель», — заявила Ава.

Twitter @ava

Позже Кинг попытался прояснить свои слова, отметив, что выступает за справедливость.

«Невозможно получить награду, выбывая из игры», — добавил писатель.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что объявление номинантов на премию «Оскар» обернулось расовым и гендерным скандалом.

Читайте также

+7° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.43
0.02 68.37
-0.05
Гороскоп на 15 января: Венера в Козероге поможет изменить судьбу

Последние новости

19:44
Путин подписал указ об отставке правительства
19:42
Грузинские власти заподозрили Михаила Саакашвили в попытке госпереворота
19:39
Диета, пилатес и новый образ жизни: как Адель похудела на 45 килограммов
19:35
В Госдуме назвали главный вопрос к отставке правительства
19:28
Госдума рассмотрит внесенную Путиным кандидатуру на пост премьер-министра страны
19:24
Стивен Кинг ответил на обвинения премии «Оскар» в расизме и сексизме

Сейчас читают

Экстрасенс раскрыла секреты толкования вещих снов и рассказала про фазы Луны
Виктория Боня увлеклась фотошопом, забыв про отражение в зеркале
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 15 января

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]