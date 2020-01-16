Малышева назвала «самый хороший» тип рака

Телеведущая Елена Малышева рассказала о зависимости развития того или иного вида рака с группой крови человека и назвала «самый хороший» тип онкологии. Об этом она сообщила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Врач вместе с ее коллегами-медиками отметила, что согласно исследованиям датских и шведских специалистов, носители разных групп крови подвержены риску развития разных типов онкологии. Людям первой группой крови стоит опасаться рака толстой кишки. Им посоветовали сделать колоноскопию в 40 лет, если у родственников было подобное заболевание.

Обладатели второй группы более подвержены риску развития рака желудка. Малышева призвала их провести гастроскопию в 45 лет и повторять процедуру каждые три года. У носителей третьей группы существует высокая вероятность заболеть раком поджелудочной железы. Риски повышаются при лишнем весе, отметили в передаче. В качестве профилактики зрителям порекомендовали пройти ультразвуковое исследование брюшной полости и сдать биохимический анализ крови.

Людям с четвертой группой крови чаще всего угрожает рак почек. Им советуют сделать УЗИ этого органа, чтобы обнаружить болезнь на ранней стадии. Кроме того, следует отказаться от алкоголя и курения.

Малышева добавила, что рак почек «самый хороший» из всех названных типов онкологии, так как чаще всего он локализован, «отлично выявляется и лечится прекрасно».

«Сегодня даже почку не удаляют — только маленькую опухоль», — заключила телеведущая.

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