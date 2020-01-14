Астрологи рассказали, от чего умирают представители разных знаков зодиака

Многие привыкли считать, что гороскопы способны предугадывать человеческую судьбу. Но не каждый знает, что зодиакальное расположение звезд на небе может не только оказать влияние на наш уход в мир иной, но и выявить предполагаемую причину смерти.

Овен

Королей нелепых ситуаций судьба заставит врасплох. Их жизнь может остановиться внезапно — Овны могут попасть под машину в собственном дворе или разбить голову, падая с лестницы.

Телец

Представители этого знака не любят лечиться, и не воспринимают врачей и таблетки, не понимая, что организм как машина, за которой нужен внимательный и бережный уход. За помощью к медикам Тельцы обращаются в последний момент, во время разгара критической стадии болезни. Поэтому, говорят астрологи, представители этого знака чаще умирают, не дожив до зрелого возраста.

Близнецы

Импульсивные и взрывные представители этого знака зодиака нередко попадают в автомобильные аварии. Шквал эмоций порой настолько накрывает их с головой, что Близнецы не в состоянии сосредоточиться. С возрастом нервная система многих из них приходит в негодность, из-за чего инсульты становятся неизбежны.

Рак

Фраза «сам себя загнал в могилу» до боли знакома меланхоличным и пессимистичным Ракам. Жертвуя собой, они уделяют внимание пустяковым делам и работе, доводя себя до состояния безысходности. Среди представителей Раков случаи суицида наиболее частые.

Лев

Ничего не предвещает беды, как жизнерадостный и энергичный Лев неожиданно умирает. Причина резкой остановки сердца нередко становится нежелание уделять внимание здоровью — представители этого знака всецело посвящают себя работе и до последнего откладывают лечение.

Дева

Смерть для Дев, как правило, мучительна, и приносит родным много горя. Часто представители этого знака, дожив до глубокой старости, страдают расстройствами личности. Из-за этого больные не в состоянии себя контролировать и ухаживать за собой самостоятельно.

Весы

Обидчивые и ранимые Весы привыкли «запивать» накопившиеся проблемы — так они забывают о всех жизненных неурядицах. Но ненадолго, ведь злоупотребление алкоголем приносит им букет заболеваний печени, почек и сердца.

Скорпион

Вместе со Львами они пренебрегают лечением и жертвуют здоровьем ради работы. Вот только Скорпионов ожидают весьма плачевные последствия — у них часто обнаруживаются заболевания прямой кишки и различные виды онкологии.

Стрелец

Обычно представители этого знака зодиака умирают быстро и безболезненно, говорят астрологи. Стрельцы часто становится жертвой несчастных случаев.

Козерог

Слабый иммунитет и слабость к пагубным привычкам нередко выстилают Козерогам прямую дорожку к избыточному весу. Он то и станет катализатором алкоголизма, рака легких или отказа внутренних органов.

Водолей

Водолеям самое время задуматься над своей впечатлительностью. До хорошего она точно не доведет, так как частой причиной смерти для этих представителей знака является инфаркт.

Рыбы

Профессиональные и личные неудачи этот знак, ровно как Весы и Козероги, привык «топить» в алкоголе. Однако Рыбы способны подсесть на что-то жестче, чем спиртное. В случае одиночества Рыбам самим из этого омута не выбраться — остается надеяться на помощь близких и родных.

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