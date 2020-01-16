Следователи проводят проверку по факту беременности тринадцатилетней девочки

В следственные органы СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия из полиции поступили материалы проверки по факту диагностирования врачами клинической больницы № 51 города Железногорска беременности у 13-летней семиклассницы. По результатам расследования будет принято процессуальное решение.

По предварительным данным, девочка забеременела от десятилетнего мальчика, сообщает KP.RU со ссылкой на собственные источники. Дети учатся в разных школах, девочка в седьмом классе, а мальчик — в четвертом. Срок беременности школьницы составляет семь недель, рассказал собеседник издания. Ее семья решила сохранить ребенка. Сейчас будущая мама находится под наблюдением, врачи следят за ее состоянием и состоянием малыша.

Есть версия, что четвероклассника могли подставить и на самом деле отцом ребенка является не он, считает врач-педиатр Николай Скоробогатов. По его словам, подтвердить эту версию или опровергнуть смогут только эксперты.

«Простой тест (опущу подробности) покажет, способен ли к репродукции мальчик. А генетическая экспертиза — кто отец ребенка. И тогда все встанет на свои места», — заявил доктор.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что два инспектора ДПС спасли из пожара сотню животных в Красноярском крае.