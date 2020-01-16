  1. Пятый канал
  4. Следователи проводят проверку по факту беременности тринадцатилетней девочки

Следователи проводят проверку по факту беременности тринадцатилетней девочки

, 16:13 | Мия Субботина 53

По результатам расследования в Железногорске будет принято процессуальное решение.

Фото: www.globallookpress.com © Judith Thomandl

В следственные органы СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия из полиции поступили материалы проверки по факту диагностирования врачами клинической больницы № 51 города Железногорска беременности у 13-летней семиклассницы. По результатам расследования будет принято процессуальное решение.

По предварительным данным, девочка забеременела от десятилетнего мальчика, сообщает KP.RU со ссылкой на собственные источники. Дети учатся в разных школах, девочка в седьмом классе, а мальчик — в четвертом. Срок беременности школьницы составляет семь недель, рассказал собеседник издания. Ее семья решила сохранить ребенка. Сейчас будущая мама находится под наблюдением, врачи следят за ее состоянием и состоянием малыша.

Есть версия, что четвероклассника могли подставить и на самом деле отцом ребенка является не он, считает врач-педиатр Николай Скоробогатов. По его словам, подтвердить эту версию или опровергнуть смогут только эксперты.

«Простой тест (опущу подробности) покажет, способен ли к репродукции мальчик. А генетическая экспертиза — кто отец ребенка. И тогда все встанет на свои места», — заявил доктор.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что два инспектора ДПС спасли из пожара сотню животных в Красноярском крае.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.57
0.14 68.66
0.29
Гороскоп на 16 января: Соединение Сатурна и Плутона в Козероге сулит перемены

Последние новости

17:02
Главный аристократ советского кинематографа — Василию Лановому 86!
16:57
Мишустин представит состав нового правительства в ближайшие дни
16:55
Видео из салона Superjet, севшего на строящуюся ВПП в Москве
16:51
ВКонтакте запустила интерактивное дополнение к экспозиции Музея космонавтики
16:48
Причиной посадки Superjet на недействующую ВПП в Москве могла стать ошибка пилота
16:45
В Петербурге младенец скончался во время домашних родов в ванной

Сейчас читают

«Бабушка —то, что надо!»: Жена Юдашкина показала безупречную фигуру в бикини
Астрологи рассортировали нечистую силу по знакам зодиака
Певец Александр Серов получил ранение в перестрелке

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]