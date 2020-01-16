  1. Пятый канал
  4. Два инспектора ДПС спасли из пожара сотню животных в Красноярском крае

Два инспектора ДПС спасли из пожара сотню животных в Красноярском крае

, 10:43 | Валентин Черников Видео 15

Во время патрулирования района полицейские заметили горящие постройки и бросились на помощь домашнему скоту.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com /Demian Stringer, ВКонтакте @gibdd24

Более ста животных спасли из пожара сотрудники ДПС в Красноярском крае, сообщает региональная пресс-служба ГИБДД. Во время ночного патрулирования Большеулуйского района полицейские заметили дым на одном из частных домов в деревне Симоново. Инспекторы Василий Семенов и Александр Систеров передали информацию в пожарную и дежурную части и бросились к месту возгорания.

ВКонтакте @gibdd24

Патрульные обнаружили, что горят надворные постройки фермерского хозяйства с домашним скотом. Автоинспекторы пропитали верхнюю одежду водой и вошли внутрь. На территории они открыли 90 металлических клеток. Там находились свиньи, кролики и курицы. Офицеры эвакуировали всех животных из горящей постройки.

После приезда наряда пожарной службы дорожные полицейские не покинули место происшествия. В течение часа они оставались на месте, помогая владельцам хозяйства.

Ранее 5-tv.ru писал, что пожары в Австралии унесли жизни свыше миллиарда животных.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.43
0.02 68.37
-0.05
Гороскоп на 16 января: Соединение Сатурна и Плутона в Козероге сулит перемены

Последние новости

11:00
Путин создал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию
10:56
«Тигрица!»: Нюша показала эротические фото с Бали без грамма макияжа
10:43
Два инспектора ДПС спасли из пожара сотню животных в Красноярском крае
10:32
Михаил Мишустин анонсировал изменения в новом правительстве
10:20
Астрологи рассортировали нечистую силу по знакам зодиака
10:04
«Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера

Сейчас читают

Гороскоп на 16 января: Соединение Сатурна и Плутона в Козероге сулит перемены
Ляйсан Утяшева показала подросшую дочку от Павла Воли
Виктория Боня увлеклась фотошопом, забыв про отражение в зеркале

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]