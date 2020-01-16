Два инспектора ДПС спасли из пожара сотню животных в Красноярском крае

Более ста животных спасли из пожара сотрудники ДПС в Красноярском крае, сообщает региональная пресс-служба ГИБДД. Во время ночного патрулирования Большеулуйского района полицейские заметили дым на одном из частных домов в деревне Симоново. Инспекторы Василий Семенов и Александр Систеров передали информацию в пожарную и дежурную части и бросились к месту возгорания.

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Патрульные обнаружили, что горят надворные постройки фермерского хозяйства с домашним скотом. Автоинспекторы пропитали верхнюю одежду водой и вошли внутрь. На территории они открыли 90 металлических клеток. Там находились свиньи, кролики и курицы. Офицеры эвакуировали всех животных из горящей постройки.

После приезда наряда пожарной службы дорожные полицейские не покинули место происшествия. В течение часа они оставались на месте, помогая владельцам хозяйства.

Ранее 5-tv.ru писал, что пожары в Австралии унесли жизни свыше миллиарда животных.