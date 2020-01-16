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  4. Когда в этом году наступит климатическая весна — прогноз метеорологов

Когда в этом году наступит климатическая весна — прогноз метеорологов

, 14:26 | Юлия Федорова 126

Своими данными поделился главный синоптик страны Роман Вильфанд.

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Фото, видео: ТАСС / Александр Демьянчук

Тема:
Погода 4175

Метеорологи поделились, когда в РФ придет теплое время года. В отличие от календарной весны, наступающей 1 марта, таяние снежных сугробов в регионах придется на середину сезона.

В центральных городах страны зима сопровождается проливными ливнями, но, по прогнозам синоптиков, уже в первых числах февраля морозы должны настигнуть Москву и Санкт-Петербург.

«Наша весна начинается в конце марта — начале апреля», — рассказал РИА Новости исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Представитель исследовательского учреждения в контрпример привел Италию и Индию — там весна начинается в соответствии с календарем — 1 марта. А вот в Азии потепление наступит в апреле.

По данным НАСА, прошлый год стал самым теплым за 140 лет наблюдений. Эксперты убеждены, что аномальная погода — одна из причин стихийных бедствий, прокатившихся по миру.

Тема:
Погода 4175
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