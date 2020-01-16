Женщина впервые в истории заняла высокий государственный пост в Ватикане. Папа Римский Франциск назначил 66-летнюю Франческу Ди Джованни заместителем секретаря по отношениям с другими странами. По сути, она стала вторым лицом в ватиканском МИД.

Франциск неоднократно высказывался за усиление роли женщин в Римско-Католической церкви. Во время его правления женщина впервые возглавила Ватиканские музеи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Путин подарил Папе Римскому икону и диск с фильмом Кончаловского.