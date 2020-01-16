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Женщина впервые в истории заняла высокий государственный пост в Ватикане

, 18:05 Эфирная новость 24

Папа Римский Франциск назначил 66-летнюю Франческу Ди Джованни заместителем секретаря по отношениям с другими странами.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Valentin Wolf, 5-tv.ru

Женщина впервые в истории заняла высокий государственный пост в Ватикане. Папа Римский Франциск назначил 66-летнюю Франческу Ди Джованни заместителем секретаря по отношениям с другими странами. По сути, она стала вторым лицом в ватиканском МИД.

Франциск неоднократно высказывался за усиление роли женщин в Римско-Католической церкви. Во время его правления женщина впервые возглавила Ватиканские музеи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Путин подарил Папе Римскому икону и диск с фильмом Кончаловского.

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