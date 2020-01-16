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Футболист «Динамо» Сильвестр Игбун госпитализирован

, 14:58 | Карина Бернтгольц 47

По предварительным данным, спортсмен пожаловался на боли в пояснице и в боку и его экстренно забрали в одну из столичных больниц.

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Футболист московского клуба «Динамо» Сильвестра Игбун экстренно госпитализирован. Как сообщил источник 5-tv.ru, спортсмен доставлен в одну из столичных больниц. Его состояние оценивается как тяжелое.

По предварительным данным, игрок пожаловался на боли в пояснице и в боку. Кроме того, у него поднялась температура до 38 градусов. Врачи диагностировали у Игбуна острый простатит.

Сильвестра Игбун — нигерийский футболист, крайний полузащитник и нападающий клуба «Уфа». С сентября 2019 года на правах аренды до конца сезона спортсмен перешел в московский ФК «Динамо».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что футболист казанского «Рубина» Вячеслав Фомин попал в реанимацию после игры со «Спартаком». Матч 13-го тура молодежного чемпионата России состоялся 18 октября. Предварительно медики заподозрили у спортсмена разрыв селезенки, к счастью их опасения не нашли подтверждения.

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