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  4. Футболист «Рубина» попал в реанимацию после матча со «Спартаком»

Футболист «Рубина» попал в реанимацию после матча со «Спартаком»

, 17:39 Фото 88

Защитник молодежной команды Вячеслав Фомин получил удар коленом в бок во время встречи с московской командой, с состоявшейся 18 октября.

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Футболист казанского «Рубина» Вячеслав Фомин попал в реанимацию после матча со «Спартаком». Матч 13-го тура молодежного чемпионата России состоялся 18 октября. О госпитализации защитника «Рубина» сообщает «Молодежная сборная» в Twitter.

Предварительно медики заподозрили у спортсмена разрыв селезенки, к счастью их опасения не нашли подтверждения. Однако Фомин потерял много крови.

Встреча «Рубин» — «Спартак» завершилась со счетом 0:1. «Спартак» занимает 8-ю строчку в турнирной таблице, «Рубин» — на 13-й.

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