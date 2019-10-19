Футболист «Рубина» попал в реанимацию после матча со «Спартаком»

Футболист казанского «Рубина» Вячеслав Фомин попал в реанимацию после матча со «Спартаком». Матч 13-го тура молодежного чемпионата России состоялся 18 октября. О госпитализации защитника «Рубина» сообщает «Молодежная сборная» в Twitter.

Предварительно медики заподозрили у спортсмена разрыв селезенки, к счастью их опасения не нашли подтверждения. Однако Фомин потерял много крови.

Защитник @TeamRussia и @fcrk Вячеслав Фомин получил тяжёлую травму в матче молодёжного первенства против @fcsm_youth, после чего потерял много крови и сейчас находится в реанимации 😨



Пожелаем Вячеславу скорейшего возвращения на поле 🙏 pic.twitter.com/TgvGHoZFbQ — «Молодёжная сборная» | Футбольное сообщество (@RusTeam_U21) October 19, 2019

Встреча «Рубин» — «Спартак» завершилась со счетом 0:1. «Спартак» занимает 8-ю строчку в турнирной таблице, «Рубин» — на 13-й.

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