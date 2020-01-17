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  4. Шон Пенн собрал звездных коллег на благотворительном галла-вечере

Шон Пенн собрал звездных коллег на благотворительном галла-вечере

, 8:09 | Алиса Старжевская Видео 4

Актер создал сообщество после масштабного землетрясения на Гаити в 2010 году.

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Фото, видео: Zuma\TASS

Голливудские звезды Джулия Робертс вместе с мужем Дэниелом Модером, Леонардо Ди Каприо, Каролина Куркова, Алисса Милано, Наоми Кэмпбелл и другие знаменитости посетили ежегодный гала-ужин, устроенный Шоном Пенном и его благотворительной организацией CORE. Мероприятие прошло 15 января в театре Уилтерн в Лос-Анджелесе, пишет Spletnik.ru.

Instagram @joshwoodproductions

Темой встречи благотворительного вечера уже десять лет как является крупное землетрясение на Гаити, которое в 2010 году унесло около 222 тысяч жизней. Звезды обсуждали актуальные экологические проблемы и предлагали пути их решения, а также делились последними новостями. В зале играла живая музыка, в исполнении популярных европейских артистов.

В этот вечер по красной дорожке мероприятия также прошлись американский стилист Рэйчел Зои, актриса сериала «Теория большого взрыва» Сара Гилберт, обладательница премий «Оскар» Патрисия Аркетт и многие другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что герцоги Кембриджские нанесли свой первый официальный визит в 2020 году.

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