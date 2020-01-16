  1. Пятый канал
  4. ВКонтакте запустила интерактивное дополнение к экспозиции Музея космонавтики

ВКонтакте запустила интерактивное дополнение к экспозиции Музея космонавтики

, 16:51 | Алиса Маркова 19

Возле экспонатов размещены таблички с QR-кодами для сканирования.

Фото: ВКонтакте

ВКонтакте объявила о запуске интерактивного дополнения к экспозиции Музея космонавтики на ВДНХ. Теперь экспонаты оснащены табличками с QR-кодами, отсканировав которые можно увидеть видеоролики с личными историями покорителей межзвездных пространств.

В проекте приняли участие семь космонавтов: : Александр Александров, Антон Шкаплеров, Юрий Усачев, Сергей Прокопьев, Александр Мисуркин, Олег Артемьев и Александр Лавейкин. Гости музея, воспользовавшиеся камерой ВКонтакте, смогут узнать истории про «Байконур», «летающую лабораторию» Ил-76, арбуз на станции «Мир», скафандры и гидрокостюмы.

Также благодаря интерактивному дополнению можно получить ответы на вопросы о том, как связаны между собой автоматическая межпланетная станция «Луна-3» и бутылка шампанского, сколько времени нужно провести в кресле ускорения Кориолиса, чтобы стать космонавтом, и так далее.

По словам представителей соцсети, Музей космонавтики первым в Москве решился разместить QR-коды почти на всей площади постоянной экспозиции.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как встречают Новый год на МКС.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.57
0.14 68.66
0.29
Гороскоп на 16 января: Соединение Сатурна и Плутона в Козероге сулит перемены

Последние новости

17:02
Главный аристократ советского кинематографа — Василию Лановому 86!
16:57
Мишустин представит состав нового правительства в ближайшие дни
16:55
Видео из салона Superjet, севшего на строящуюся ВПП в Москве
16:51
ВКонтакте запустила интерактивное дополнение к экспозиции Музея космонавтики
16:48
Причиной посадки Superjet на недействующую ВПП в Москве могла стать ошибка пилота
16:45
В Петербурге младенец скончался во время домашних родов в ванной

Сейчас читают

«Бабушка —то, что надо!»: Жена Юдашкина показала безупречную фигуру в бикини
Астрологи рассортировали нечистую силу по знакам зодиака
Певец Александр Серов получил ранение в перестрелке

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]