ВКонтакте запустила интерактивное дополнение к экспозиции Музея космонавтики

ВКонтакте объявила о запуске интерактивного дополнения к экспозиции Музея космонавтики на ВДНХ. Теперь экспонаты оснащены табличками с QR-кодами, отсканировав которые можно увидеть видеоролики с личными историями покорителей межзвездных пространств.

В проекте приняли участие семь космонавтов: : Александр Александров, Антон Шкаплеров, Юрий Усачев, Сергей Прокопьев, Александр Мисуркин, Олег Артемьев и Александр Лавейкин. Гости музея, воспользовавшиеся камерой ВКонтакте, смогут узнать истории про «Байконур», «летающую лабораторию» Ил-76, арбуз на станции «Мир», скафандры и гидрокостюмы.

Также благодаря интерактивному дополнению можно получить ответы на вопросы о том, как связаны между собой автоматическая межпланетная станция «Луна-3» и бутылка шампанского, сколько времени нужно провести в кресле ускорения Кориолиса, чтобы стать космонавтом, и так далее.

По словам представителей соцсети, Музей космонавтики первым в Москве решился разместить QR-коды почти на всей площади постоянной экспозиции.

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