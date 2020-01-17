  1. Пятый канал
  4. Свадьба Дарьи Жуковой и греческого олигарха состоится уже 17–18 января

Свадьба Дарьи Жуковой и греческого олигарха состоится уже 17–18 января

, 2:21 | Сергей Зеленский Видео 45

Церемония бракосочетания прошла в октябре, однако пышного торжества не было.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @dasha_zhukova_fp

Бывшая супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставрос Ниархос. Церемония бракосочетания состоялась еще в октябре, но молодожены отложили пышные торжества, пишет KP.RU.

Однако в предстоящие выходные наконец состоится настоящая свадьба. Дарья и Ставрос пригласили гостей на фешенебельный швейцарский курорт Санкт-Мориц, расположенном в живописном месте у высокогорного озера. Гости супругов будут жить в престижном отеле Kulm St. Moritz, где ночь проживания стоит от тысячи евро и выше. По предварительным подсчетам, только затраты на гостиницу оцениваются в 5,8 миллиона евро (400 миллионов рублей).

Присутствующие смогут не только наслаждаться изысканными блюдами в местных ресторанах, но и посетить спа-салон площадью в две тысячи квадратных метров, поиграть в гольф и заняться другими видами спорта.

Ожидается порядка 500 человек, большинство из которых — знаменитости. Например, приглашены Гвинет Пэлтроу, Дэвид Бекхэм, Лив Тайлер, а также дизайнер Диана фон Фюрстенберг, топ-модель Карли Клосс и ее муж Джошуа Кушнер.

Приватность церемонии будет обеспечиваться многочисленными охранниками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Даша Жукова разорвала отношения с Романом Абрамовичем после почти десяти лет брака в 2017 году. Однако бывшие возлюбленные стараются поддерживать дружеские отношения, дабы не травмировать двух общих детей.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.57
0.14 68.66
0.29
Гороскоп на 17 января: Луна в Близнецах сулит крупные финансовые поступления

Последние новости

3:47
«Завтрак аристократки!» Похудевшая Лолита показала свое «диетическое» меню
3:32
Новый тренд: женщины стали носить топы из фольги
3:16
Мое богатство: Виктория Боня ответила хейтерам на обвинения в фотошопе
3:00
Гороскоп на 17 января: Луна в Близнецах сулит крупные финансовые поступления
2:37
Владимир Путин констатировал недопустимость неправовых решений ЕСПЧ
2:21
Свадьба Дарьи Жуковой и греческого олигарха состоится уже 17–18 января

Сейчас читают

«Не сошлись характерами. Три раза»: Екатерина Климова о бывших супругах
Зосима-пчельник, 17 января: что можно и категорически нельзя делать
Певец Александр Серов получил ранение в перестрелке

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]