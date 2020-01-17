Свадьба Дарьи Жуковой и греческого олигарха состоится уже 17–18 января

Бывшая супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставрос Ниархос. Церемония бракосочетания состоялась еще в октябре, но молодожены отложили пышные торжества, пишет KP.RU.

Однако в предстоящие выходные наконец состоится настоящая свадьба. Дарья и Ставрос пригласили гостей на фешенебельный швейцарский курорт Санкт-Мориц, расположенном в живописном месте у высокогорного озера. Гости супругов будут жить в престижном отеле Kulm St. Moritz, где ночь проживания стоит от тысячи евро и выше. По предварительным подсчетам, только затраты на гостиницу оцениваются в 5,8 миллиона евро (400 миллионов рублей).

Присутствующие смогут не только наслаждаться изысканными блюдами в местных ресторанах, но и посетить спа-салон площадью в две тысячи квадратных метров, поиграть в гольф и заняться другими видами спорта.

Ожидается порядка 500 человек, большинство из которых — знаменитости. Например, приглашены Гвинет Пэлтроу, Дэвид Бекхэм, Лив Тайлер, а также дизайнер Диана фон Фюрстенберг, топ-модель Карли Клосс и ее муж Джошуа Кушнер.

Приватность церемонии будет обеспечиваться многочисленными охранниками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Даша Жукова разорвала отношения с Романом Абрамовичем после почти десяти лет брака в 2017 году. Однако бывшие возлюбленные стараются поддерживать дружеские отношения, дабы не травмировать двух общих детей.