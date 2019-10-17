Экс-жена Абрамовича вышла замуж за другого миллиардера в Париже

Бывшая супруга российского предпринимателя Романа Абрамовича 38-летняя Дарья Жукова пошла под венец во второй раз. Избранником бизнесвумен стал миллиардер греческого происхождения Ставрос Ниархос.

Инсайдеры рассказали, что церемония бракосочетания и последующее торжество прошли в весьма скромной обстановке в романтическом местечке в Париже. На празднестве в честь молодоженов присутствовали только близкие влюбленной пары, пишет Us Weekly. Очевидно свадьба двух предпринимателей прошла в закрытом формате — в соцсетях не появилось ни одной фотографии или видео с праздника.

Даша Жукова разорвала отношения с Романом Абрамовичем после почти десяти лет брака в 2017 году. Однако бывшие возлюбленные стараются поддерживать дружеские отношения, дабы не травмировать двух общих детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал всю правду о разводе Абрамовича и Даши Жуковой.