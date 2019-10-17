  1. Пятый канал
  4. Экс-жена Абрамовича вышла замуж за другого миллиардера в Париже

Экс-жена Абрамовича вышла замуж за другого миллиардера в Париже

, 22:32 98

Даша Жукова сыграла свадьбу с греческим бизнесменом Ставросом Ниархосом.

Фото: ТАСС/ZEUS

Бывшая супруга российского предпринимателя Романа Абрамовича 38-летняя Дарья Жукова пошла под венец во второй раз. Избранником бизнесвумен стал миллиардер греческого происхождения Ставрос Ниархос.

Инсайдеры рассказали, что церемония бракосочетания и последующее торжество прошли в весьма скромной обстановке в романтическом местечке в Париже. На празднестве в честь молодоженов присутствовали только близкие влюбленной пары, пишет Us Weekly. Очевидно свадьба двух предпринимателей прошла в закрытом формате — в соцсетях не появилось ни одной фотографии или видео с праздника.

Даша Жукова разорвала отношения с Романом Абрамовичем после почти десяти лет брака в 2017 году. Однако бывшие возлюбленные стараются поддерживать дружеские отношения, дабы не травмировать двух общих детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал всю правду о разводе Абрамовича и Даши Жуковой.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.01
-0.34 70.90
-0.15
На каких женщинах никогда не женятся представители разных знаков Зодиака

Последние новости

23:44
Дженнифер Лопес узнала о смерти тети за пять минут до концерта в Москве
23:26
Настоящий «Сайлент Хилл»: Петербургский двор окутал туман из-за прорыва трубы
23:24
Руководителей столичного ОМВД подозревают в получении взятки в 12 миллионов рублей
23:14
Очевидцы сообщают о пожаре в одной из башен «Москва-сити»
23:04
Невеста Тимати рожала сына больше пятнадцати часов — фото
22:48
Экс-полковник Захарченко сравнил себя с Тирионом Ланнистером из «Игры престолов»

Сейчас читают

«У вас замочек расстегнулся»: Мария Горбань показала шикарные формы
На каких женщинах никогда не женятся представители разных знаков Зодиака
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев