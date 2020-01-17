«Не сошлись характерами. Три раза»: Екатерина Климова о бывших супругах

Российская актриса Екатерина Климова пережила три развода. Сейчас кинозвезда не думает о новых романах — она сосредоточена на карьере и воспитании детей. Артистка рассказала, что долгие годы не комментировала разрывы с бывшими мужьями из-за страха навредить наследникам.

«Всегда думаю о том, что дети могут прочитать все, что скажу в запальчивости, и сделать свои выводы. Поэтому категорически не говорю об их отцах ничего плохого», — сказала знаменитость.

Однако на этот раз Екатерина Климова решила пооткровенничать. Звезда назвала причину, по которой ее отношения с тремя разными мужчинами закончились неудачно.

«В моем случае с каждым конкретным мужчиной мы просто не смогли жить вместе и каждый выбрал свой путь. Можно я отделаюсь дежурной фразой? Не сошлись характерами. Три раза», — цитирует актрису «Караван историй».

Екатерина Климова пережила три развода: с ювелиром Игорем Ворошиловым, а также актерами Игорем Петренко и Гелой Месхи. Сейчас актриса воспитывает четырех детей: 18-летнюю Елизавету, 13-летнего Матвея, 11-летнего Корнея и четырехлетнюю Бэллу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Климова показала на фото четырехлетнюю красавицу-дочурку.