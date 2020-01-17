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Без долгих пауз: Россия и США решили актуализировать диалог по безопасности

, 7:08 Эфирная новость

На переговорах в Вене дипломаты двух стран обсудили в частности ситуацию вокруг продления договора СНВ.

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Фото, видео: ТАСС/Шарифулин Валерий, 5-tv.ru

«Долгих пауз больше не будет». Россия и США договорились активизировать диалог по вопросам стратегической безопасности.

Основной темой переговоров в Вене на уровне заместителей глав МИДов стала ситуация с продлением Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. По словам Сергея Рябкова, саммит не внес ясности о взгляде Вашингтона по этой проблеме. Однако саму встречу Россия оценивает позитивно.

«Это неплохой результат, учитывая важность стоящих перед нами проблем. Мы наметили совместно с американскими коллегами круг тем, которые будут отрабатываться на экспертном уровне. Пока говорить об этом преждевременно, но по части возобновления диалога, как такового, это вселяет определенную надежду», — заявил по итогам встречи заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

В свою очередь в Госдепе США уверены: консультации с Россией помогут снизить ядерные риски.

В августе прошлого года США под надуманным предлогом покинули Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. И теперь СНВ-3 остается единственным соглашением между нашими странами по нераспространению вооружений. Президенты подписали его в 2010-м году. Он ограничивает число ядерных боезарядов, развернутых в Штатах и России, а также количество межконтинентальных баллистических ракет. Действует договор только до 2021 года.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в конце декабря Россия официально предложила США возобновить переговоры о продлении договора СНВ.

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