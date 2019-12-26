Россия официально предложила США возобновить переговоры о продлении договора СНВ

Москва официально направила Вашингтону предложение о возобновлении переговоров по продлению договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом сообщил Интерфаксу заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Он уточнил, что предложение направлено по «закрытой линии», ответа на него пока не поступало.

Рябков отметил также, что у России сохраняются озабоченности по поводу переоборудования Соединенными Штатами части носителей в рамках договора СНВ, однако препятствием для его продления это не является.

По словам замглавы МИД, Москва и Вашингтон почти достигли рубежа, после которого соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений должны заключаться на многосторонней основе — с учетом потенциалов Франции, Великобритании и других членов НАТО и интегрированных с альянсом стран.

« Мы несколько лет уже говорим о том, что после заключения и с учетом выполнения ДСНВ Россией и США мы вплотную подошли к рубежу, за которым нужно заниматься этой тематикой на многосторонней основе и, по крайней мере, учитывать потенциалы других ядерных держав в конкретном преломлении к текущей ситуации», — цитирует Рябкова агентство.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, действие договора, подписанного в 2011 году, СНВ-3 истекает в феврале 2021. 5 декабря на совещании по оборонной тематике в Сочи Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить Договор о сокращении стратегических наступательных незамедлительно и без каких-либо предварительных условий.