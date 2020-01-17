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  4. Россиянка продаст дом ради беременности от жителя Африки

Россиянка продаст дом ради беременности от жителя Африки

, 11:34 | Мия Субботина 177

Лилия Зобкова намерена вернуть возлюбленного в Россию, несмотря на то, что ему запрещен въезд в страну в течение пяти лет.

Фото: PA Images\TASS

36-летняя жительница сибирского города Татарска Лилия Зобкова собирается продать свой дом, чтобы отправиться к возлюбленному, который живет в Алжире, и забеременеть от него. Об этом сообщает «Сибкрай.ru».

Женщина, воспитывающая троих несовершеннолетних детей, познакомилась с 34-летним жителем Африки в одной из социальных сетей. Спустя некоторое время мужчина прибыл к ней в Татарск, затем пара переехала в Новосибирск, где алжирец нелегально работал на стройке.

В ходе одной из проверок сотрудники миграционной службы его задержали и выдворили из страны: у мужчины истек срок действия визы. Теперь ему запрещено посещать Россию в течение пяти лет.

Однако россиянка не отчаивается: она планирует вернуть мужчину в страну. Для этого Лилия хочет съездить в Алжир, зарегистрировать там брак с возлюбленным, забеременеть и вернуться в Россию. Финансировать поездку женщина собирается за счет денег, вырученных от продажи собственного дома.

«Если я беременная вернусь, кто же мне алименты платить будет? Власти уж пропустят его, куда денутся», — считает сибирячка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что следователи проводят проверку по факту беременности тринадцатилетней девочки.

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