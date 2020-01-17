Бывший воспитанник детского дома в Екатеринбурге подарил приюту выигранное в интернете авто

Бывший воспитанник детского дома в Екатеринбурге спустя 20 лет преподнес родному интернату дорогой подарок. Мужчине улыбнулась удача: он выиграл автомобиль. Не раздумывая, он отдал приз детям-сиротам. Воспитанникам с инвалидностью машина нужнее. Теперь мужчина планирует получить права, чтобы помогать развозить ребят на прием к врачу. С героем наших дней встретилась корреспондент МИЦ «Известия» Алиса Паршакова. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что восьмилетняя модель помогает сиротам и отдает деньги на благотворительность.